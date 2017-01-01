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Трамп назвал фейком пожертвование от Пинчука

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Произнести по Skype короткую речь в рамках конференции Ялтинская европейская стратегия в Украине Трампа якобы попросил не Пинчук, а политический эксперт Даг Шон.
Виктор Пинчук
Виктор Пинчук
Getty Images

Президент США Дональд Трамп назвал фейком распространенную в СМИ информацию о том, что в 2015 году украинский миллиардер Виктор Пинчук якобы пожертвовал 150 тысяч долларов его благотворительному фонду. Об этом американский президент написал в своем микроблоге Twitter в среду, 11 апреля.

"Неудачники New York Times написали еще одну липовую историю", - заявил он.

По словам Трампа, произнести по Skype короткую речь в рамках конференции Ялтинская европейская стратегия в Украине его попросил не Пинчук, а политический эксперт Даг Шон.

"Я очень хорошо относился к Украине... Еще одно опровержение мутной фейковой истории о России (возможном сговоре команды Трампа с РФ, - ред.)", - подчеркнул президент США.

Ранее СМИ сообщили, что Пинчук, известный своей поддержкой на выборах в США Хиллари Клинтон, выделял средства на кампанию Трампа.

 

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Теги: Выборы, Пинчук, выборы в США, Трамп, пожертвования, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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