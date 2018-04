Трамп назвал фейком пожертвование от Пинчука

Президент США Дональд Трамп назвал фейком распространенную в СМИ информацию о том, что в 2015 году украинский миллиардер Виктор Пинчук якобы пожертвовал 150 тысяч долларов его благотворительному фонду. Об этом американский президент написал в своем микроблоге Twitter в среду, 11 апреля.

"Неудачники New York Times написали еще одну липовую историю", - заявил он.

По словам Трампа, произнести по Skype короткую речь в рамках конференции Ялтинская европейская стратегия в Украине его попросил не Пинчук, а политический эксперт Даг Шон.

"Я очень хорошо относился к Украине... Еще одно опровержение мутной фейковой истории о России (возможном сговоре команды Трампа с РФ, - ред.)", - подчеркнул президент США.

The Failing New York Times wrote another phony story. It was political pundit Doug Schoen, not a Ukrainian businessman, who asked me to do a short speech by phone (Skype), hosted by Doug, in Ukraine. I was very positive about Ukraine-another negative to the Fake Russia C story!