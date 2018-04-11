В РФ на судостроительном заводе произошел взрыв на корабле, есть жертвы

В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе Алмаз произошел взрыв на корабле, в результате которого погиб один человек и еще 11 человек пострадали. Сейчас принимается решение о госпитализации пострадавших, заявили в МЧС.

В России в Петроградском районе Санкт-Петербурга на судостроительном заводе Алмаз произошел взрыв на корабле, в результате которого погиб один человек и еще 11 человек пострадали. Об этом со ссылкой на пресс-службу петербургского ГУ МЧС сообщает РБК.

Отмечено, что чрезвычайное происшествие произошло по адресу: Петровский проспект, дом 26. Сейчас принимается решение о госпитализации пострадавших.

"По прибытии (спасателей) установлено, что в сварочном цеху на строительных лесах для реставрации находится корабль. В одном из трюмов при проведении лакокрасочных работ произошел взрыв газо-воздушной смеси, возгорания не было", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Китае произошел взрыв в цеху одного из алюминиевых заводов в городе Юнцзи провинции Шаньси/Северный Китай. В результате инцидента три человека погибли и еще трое пострадали.

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