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В РФ на судостроительном заводе произошел взрыв на корабле, есть жертвы

Комментариев: 1
В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе Алмаз произошел взрыв на корабле, в результате которого погиб один человек и еще 11 человек пострадали. Сейчас принимается решение о госпитализации пострадавших, заявили в МЧС.
Завод Алмаз
Завод Алмаз
ru.wikipedia.org

В России в Петроградском районе Санкт-Петербурга на судостроительном заводе Алмаз произошел взрыв на корабле, в результате которого погиб один человек и еще 11 человек пострадали. Об этом со ссылкой на пресс-службу петербургского ГУ МЧС сообщает РБК.

Отмечено, что чрезвычайное происшествие произошло по адресу: Петровский проспект, дом 26. Сейчас принимается решение о госпитализации пострадавших.

"По прибытии (спасателей) установлено, что в сварочном цеху на строительных лесах для реставрации находится корабль. В одном из трюмов при проведении лакокрасочных работ произошел взрыв газо-воздушной смеси, возгорания не было", - говорится в сообщении.

 Ранее сообщалось, что в Китае произошел взрыв в цеху одного из алюминиевых заводов в городе Юнцзи провинции Шаньси/Северный Китай. В результате инцидента три человека погибли и еще трое пострадали.

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Теги: Россия, корабль, завод, взрыв, Санкт-Петербург, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ехидный    11.04.2018, 17:28
Оценка:  +3
Ехидный
Вы не шарите, это отрабатывалась атака на корабли НАТО
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