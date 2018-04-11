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В США подняли в воздух самолет "судного дня"

Комментариев: 12
Воздушное судно E-4B Nightwatch, известное как самолет "судного дня" и предназначено для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, находится над штатом Индиана.
Американский самолет "судного дня"
Американский самолет "судного дня"
twitter.com/CivMilAir

В США подняли в воздух E-4B Nightwatch, известный как самолет "судного дня". Об этом в среду, 11 апреля, сообщает мониторинговый ресурс CivMilAir в Twitter.

В частности, на опубликованной карте видно, что воздушное судно находится над штатом Индиана.

 

 

Как известно, E-4B прозвали самолетами "судного дня", поскольку они предназначены для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США в случае начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

Такие самолеты способны находиться в полете целую неделю при воздушной дозаправке. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва.

Ранее Россия пообещала США жесткий ответ на военные действия против режима Башара Асада в Сирии.

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Теги: Россия-США, США, самолет, самолеты, судный день
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
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Сити3ен    11.04.2018, 17:28
Оценка:  +3
Сити3ен
Сколько ж такая машинка стоит???
Сити3ен    11.04.2018, 17:28
Оценка:  +4
Сити3ен
Она ж напичкана там, мама не горюй!
tulchanin    11.04.2018, 17:28
Оценка:  -3
tulchanin
Трампа на борт не взяли ? Или он из самолета "твиты" строчит ?
AloneInNight    11.04.2018, 17:32
Оценка:  -1
AloneInNight
а уже военное положение?
Россия уже атакует США?
Woodbrother    11.04.2018, 17:37
Оценка:  -3
Woodbrother
Трамп летает на самолете БОРТ-001. Паркуется он в Вашингтоне , к взлету готов моментально, в течении 24х часов в сутки. там тоже есть комуникационная аппаратура, но состав ее значительно проще. Из президентского лайнера будут отданы первоначальные приказы на ядерный удар.
Woodbrother    11.04.2018, 17:40
Оценка:  -1
Woodbrother
Президентский борт задаст стратегию зажаривания россии в ядерном огне. Выполнять и транслировать будет Найтвотч. Он сможет интегрировать всю ядерную триаду США и быстро раздать команды Кроме него есть еще много подобных систем. Так что все надежно зарезервировано .
Woodbrother    11.04.2018, 17:26
Оценка:  +3
Woodbrother
Полетел орел. Значит США настроены серьезно.
Sergey    11.04.2018, 17:28
Оценка:  -5
Sergey
Тиа Россия нет.. Кому от этого выгода...США проигрывать не умеет, вот и лезет на вилы..
Сити3ен    11.04.2018, 17:28
Оценка:  +6
Сити3ен
Вилы для США?
Это для киселевского потребителя
Woodbrother    11.04.2018, 17:28
Оценка:  +3
Woodbrother
Sergey - россия - нищебродная страна с голой ж...пой. Угрожать может, но за базар не ответит .
Hutinpuy    11.04.2018, 17:28
Оценка:  +2
Hutinpuy
Кто-кто проигрывает? Повтори еще раз, а то я глазам своим не верю...
Hutinpuy    11.04.2018, 17:28
Оценка:  +3
Hutinpuy
Русня мне напоминает одну виденную мною картину: пьяного малолетку вышвырнули из кафе, он стал перед входом - ну ты, выходи! Вышел, добавил... Этот опять: ну ты, выходи! Вышел еще раз, снова добавил... И так раз четыре, пока тот уже говорить не мог.
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