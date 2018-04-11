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Насте Рыбке в Таиланде предъявят новые обвинения

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В отношении всех десятерых задержанных выпущены новые ордеры на арест по обвинениям, предполагающим максимальное наказание в виде 10 лет тюрьмы.
настасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка
настасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка
instagram.com/nastya_rybka.ru

Власти Таиланда предъявят новые обвинения гражданам Беларуси Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову, более известным как Настя Рыбка и Алекс Лесли и другим восьми лицам, задержанным вместе с ними. Полиция в Паттайе в среду, 11 апреля, подтвердила агентству AP, что в отношении задержанных выданы новые ордеры на арест по обвинениям, предполагающим максимальный срок наказания в виде 10 лет тюрьмы.

Между тем адвокат задержанных Саттхапхон Сийоха сообщил, что полиция Паттайи получила постановление на задержание всех участников группы Рыбки и Лесли по подозрению в сутенерстве.

По его словам, они обвиняются в "предоставлении услуг по удовлетворению полового желания с помощью третьих лиц, вовлеченных в предоставление таковых услуг с их согласия, в составе преступной группы".

"То, что речь идет о преступной группе, сильно отягощает вину подозреваемых, если она будет доказана", - добавил адвокат, подчеркнув, что на данный момент фигуранты дела находятся в статусе подозреваемых. По новому делу для подозреваемых будет избрана мера пресечения, указал далее Сийоха. "Скорее всего, их просто перевезут из центра временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке в тюрьму города Паттайя", - предположил он.

Тем временем задержанных граждан Беларуси в Таиланде посетил белорусский консул. Целью визита было оказание консульско-правовой помощи.

Ранее Рыбку обвинили в изнасиловании.

Источник: Русская служба DW

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Теги: Таиланд, туристы, Рыбка, обвинение, русские туристы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Alex_Shadow    11.04.2018, 17:46
Оценка:  0
Alex_Shadow
Тут даже Дерипаска бессилен
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