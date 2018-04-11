Российских тележурналистов выгнали из госпиталя в Солсбери

Сотрудников больницы возмутило нетактичное поведение журналистов и съемка без разрешения.

Съемочную группу российского телеканала РЕН TV попросили удалиться из госпиталя в Солсбери, где находились на лечении экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после отравления. Журналисты попытались незаконно снять там сюжет, сообщает Sky News.

Съемочную группу РЕН TV выгнали из госпиталя в Солсбери скриншот

“Репортер РЕН TV, зайдя в больницу в Солсбери рано утром в среду, демонстрировал пренебрежительное отношение к нападению с применением нервно-паралитического вещества (в отношении Скрипалей) и допрашивал медсестер. Съемочную группу позже выгнали из больницы после того, как к ним подошел сотрудник службы безопасности, вызвавший полицию“, - говорится в сообщении.

Представитель больницы в Солсбери был возмущен произошедшим.

Съемочную группу РЕН TV выгнали из госпиталя в Солсбери скриншот

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“Наши сотрудники, которых заслуженно хвалили за недавние усилия, неутомимо работали, чтобы обеспечить всем нашим пациентам качественную помощь, и заслуживают лучшего. Мы хотели бы еще раз отметить, что любая попытка преследовать, запугать или причинить неудобства кому-либо из наших сотрудников или пациентов является абсолютно неприемлемой и с этим никто не будет мириться“, - сказал представитель больницы.

11 апреля канал все-таки выпустил репортаж в плохом качестве. По словам телеведущей РЕН TV, корреспондента Виталия Ханина, проникшего в больницу в Солсбери, заставили удалить весь материал, а восстановить удалось лишь техническую копию.

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Во время съемок с Виталием Ханиным произошел курьез – он перепутал табличку "Осторожно, мокрый пол" с запрещающим знаком “Не входить“.

Съемочную группу РЕН TV выгнали из госпиталя в Солсбери скриншот

“Здесь табличка “Не входить, держитесь подальше“. Судя по всему, это и есть единственная защита от самого смертельно опасного вещества, которое в Англии называют Новичок, которую руководство придумало для своих посетителей“, – попытался пошутить журналист. Правда, на табличке было всего лишь предупреждение, чтобы посетители не поскользнулись.

Съемочную группу РЕН TV выгнали из госпиталя в Солсбери скриншот

Репортер последовал от двери обратно, встретив двух медсестер и затем охранников, которые заставили журналиста немедленно прекратить съемку, а затем выдворили из госпиталя.

Напомним, Сергей Скрипаль до сих пор находится в больнице в Солсбери, однако идет на поправку и недавно вышел из критического состояния, а также смог говорить. Его дочь Юлия выписалась из больницы и была доставлена в “безопасное место“. СМИ сообщили, что Юлию Скрипаль перевезли на военную базу.