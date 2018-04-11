В Италии призывают снять санкции с России

Санкции против России наносят значительный ущерб экономике Венето, считают местные власти. Поэтому они призывают правительство Италии и ЕС их отменить.

В северо-восточном регионе Италии Венето призывают ЕС и правительство Италии отменить санкции против России. Соответствующую резолюцию принял Региональный совет Венето. Об этом в среду, 11 апреля, сообщает агентство ANSA.

За резолюцию под названием "Российское или венецианское эмбарго" проголосовали 36 советников, против были восемь, двое воздержались.

Санкции против России наносят значительный ущерб экономике Венето, говорится в резолюции.

Кроме того, авторы резолюции выражают озабоченность в связи с тем, что санкции оказали значительное негативное влияние на всю производственную систему Венето, приведя к резкому снижению экспорта, и призывают правительство и парламент Италии, а также ЕС отменить санкции.

Итальянские власти неоднократно выступали за отмену санкций против России, ссылаясь на то, что страна теряет рынок сбыта. Так, 15 апреля 2016 года глава МИД Италии Паоло Джентилони выступил за отмену антироссийских санкций. А в мае 2016 года Совет Венеции признал Крым российским.

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