Польша: Самолет Качиньского у Смоленска уничтожили два взрыва

В новом докладе утверждается, что самолет был уничтожен в воздухе: его разрушили, по меньшей мере, два взрыва. Положение тел на земле четко указывает на то, что они начали выпадать из самолета, прежде чем тот упал на землю.

В Польше заявили о двух взрывах на борту самолета

Самолет с президентом Польши Лехом Качиньским на борту был уничтожен в России в 2010 году в результате, по меньшей мере, двух взрывов. Об этом сообщил во время презентации отчета председатель подкомиссии Министерства обороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы Антони Мацеревич, передает в среду, 11 апреля, Onet.Wiadomosci.

"У нас есть доказательства, которые ранее не использовались", - сказал он.

В частности, глава Минобороны Польши рассказал, что подкомиссия нашла около 150 прямых свидетелей, а тысячи фотографий и видеозаписей позволили провести реконструкцию обломков самолета.

В докладе утверждается, что самолет был уничтожен в воздухе. Его разрушили, по меньшей мере, два взрыва. Положение тел на земле четко указывает на то, что они начали выпадать из самолета, прежде чем тот упал на землю. Согласно отчету, такие разрушения самолета могли возникнуть только в результате взрыва.

В свою очередь эксперт подкомиссии Фрэнк Тейлор заявил, что Россия в ходе своего расследования "не учитывала ряд важных аспектов анализа аварии, в первую очередь они не проводили реконструкцию события".

"Это не была классическая катастрофа", - добавил он.

Кроме того, предварительный отчет расследования катастрофы от 2011 года, который осуществила подкомиссия во главе с Ежи Миллером, признали недействительным. Технический отчет уже был предоставлен семьям погибших жертв, а в среду его отправили в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что причиной смерти жертв авиакатастрофы под Смоленском (РФ) стал взрыв, прогремевший перед тем, как самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту начал падать.

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