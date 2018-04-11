Химатака в Сирии: в РФ отрицают данные ВОЗ о 500 пострадавших

В Красном полумесяце Сирии и в местном офисе координатора ООН не имеют информации о пострадавших. В России считают, что подобные заявления ВОЗ могут вызвать дальнейшую эскалацию конфликта.

В Генштабе РФ назвали информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о 500 пострадавших в Сирии "безответственным заявлением". Такие данные никто больше не подтвердил. Об этом во время брифинга в среду, 11 апреля, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир, сообщает РИА Новости.

"Вызывают крайнюю озабоченность прозвучавшие сегодня заявления в Женеве представителя Всемирной организации здравоохранения, австралийца Питера Салама о якобы 500 пострадавших от токсичных веществ в Думе", - сказал он.

Познихир рассказал, что Генштаб РФ связался с представителями сирийского Красного полумесяца и местного офиса координатора ООН в Сирии, участвующих в проведении гумоперации в Восточной Гуте, для установления местоположения этих пострадавших.

"Никакими данными, озвученными представителем Всемирной организацией здравоохранения, никто из них не обладает", - отметил представитель Генштаба ВС РФ.

В Генштабе подчеркнули, что подобные безответственные заявления представителя ВОЗ "не только дискредитируют организацию, но и способствуют новому витку эскалации обстановки и труднопредсказуемым последствиям, в первую очередь, для мирного населения Сирии".

Напомним, в ВОЗ заявили, что в сирийском городе Дума 43 человека погибли и 500 пострадали от симптомов, схожих с отравлением токсичными химикатами.

Позже Трамп предупредил Россию о ракетном ударе.

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