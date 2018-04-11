В США заявили об эффекте от антироссийских санкций

В Министрестве финансов США заявили, что последние санкции против России дали серьезный эффект, который виден, в частности, по рынку.

Последние антироссийские санкции США дали серьезный эффект, в том числе и на международных рынках. Об этом в среду, 11 апреля, заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин, сообщает РИА Новости.

Об этом он сказал в рамках слушаний в комитете по расходам палаты представителей США.

Вместе с тем, он отметил, что к такому инструменту, как санкции, нужно подходить ответственно, поскольку он очень мощный.

"Нам нужно быть очень осторожными, когда мы используем санкции. Это очень мощный инструмент. И нам нужно внедрять их осторожно и вдумчиво. Мы совсем недавно объявили о новых санкциях против российских олигархов и российских политиков. Они оказали достаточно серьезный эффект. Вы видели это по рынку. Мы так же ввели большое количество санкций против компаний, связанных с этими олигархами", - сказал Мнучин.

США в конце прошлой недели ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под ударом, в частности, оказались компании, подконтрольные Олегу Дерипаске. Это решение американских властей вызвало массированные распродажи рублевых активов в понедельник, во вторник курс рубля продолжил резкое падение.

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