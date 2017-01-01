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Путин заявил о "хаотичной обстановке в мире"

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Президент РФ высказал надежду, что здравый смысл, в конце концов, возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин

Положение дел в мире вызывает беспокойство, обстановка становится все более хаотичной. Об этом в среду, 11 апреля, заявил президент России Владимир Путин выступая на церемонии вручения ему верительных грамот послами иностранных государств, сообщает Интерфакс.

"Действительно положение дел в мире не может не вызывать беспокойства. Обстановка в мире становится все более хаотичной", - сказал Путин

Вместе с тем, Путин надеется, что здравый смысл возобладает, и вся мировая система станет стабильной и прогнозируемой.

Он также заявил, что Россия продолжит выступать за укрепление глобальной, региональной безопасности и стабильности, будет и далее соблюдать свои международные обязательства.

Как сообщалось, Михаил Горбачев заявил, что Трамп и Путин не умеют вести диалог.

Ранее Путин рассказал об особенном коде россиян.

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Теги: Россия, США, Путин, политика
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Источник: korrespondent.net

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