В Сирии обстреляли автобус с журналистами РФ, есть раненые

Автобус с российскими журналистами, возвращавшимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте (Сирия), был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия, заявили в Минобороны РФ.

В Сирии неизвестные из стрелкового оружия обстреляли автобус с российскими журналистами. Об этом в среду, 11 апреля, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

"11 апреля около 18:20 автобус с российскими журналистами, возвращавшимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте (Сирия), был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате обстрела корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала Россия 1 Михаил Виткин и оператор телеканала Звезда Владислав Додонов "получили легкие ранения ног".

"Всем журналистам врачами российского Центра примирения на месте была немедленно оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет", - заверили в оборонном ведомстве РФ.

Ранее сообщалось, что Россия вводит военную полицию в сирийский город Дума в Восточной Гуте с четверга, 12 апреля.

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