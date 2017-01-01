На выборах в Азербайджане побеждает действующий президент Алиев

На президентских выборах в Азербайджане, согласно результатам экзит-полов, за действующего главу республики Ильхама Алиева проголосовало более 80% пришедших на участки, заявили в правящей партии.

В Азербайджане правящая партия объявила о победе своего кандидата, действующего главу государства Ильхама Алиева на президентских выборах. Об этом со ссылкой на заместителя председателя и исполнительного секретаря партии Али Ахмедова сообщает агентство АПА.

По данным Центральной избирательной комиссии республики, в выборах приняли участие 3,9 млн из более чем 5,3 млн избирателей (всего в республике проживает 9,5 млн человек).

По словам Ахмедова, по результатам экзит-полов, за Алиева проголосовали более 80% пришедших на участки, а значит, он "одержал уверенную победу".

"Азербайджанский народ сделал правильный выбор в пользу Ильхама Алиева", - подчеркнул Ахмедов.

Ожидается, что ЦИК объявит официальные итоги выборов в ближайшее время.

Как известно, Алиев впервые возглавил Азербайджан в 2003 году после смерти своего отца Гейдара Алиева, который правил с 1993 года. Затем он одержал победу на выборах в 2008 и 2011 годах.

Напомним, после референдума 2016 года в Азербайджане продлили срок полномочий главы государства с пяти до семи лет. Следующие президентские выборы должны пройти в республике в 2025 году.

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