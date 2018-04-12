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Трампа в России лишили звания почетного казака

Комментариев: 2
Петербургские казаки разжаловали Дональда Трампа и с позором исключили из организации. В ближайшее время они также собираются в городе торжественно сжечь чучело президента США вместе с американским флагом.
Президента США Дональда Трампа лишили почетного звания казака в Петербурге
Президента США Дональда Трампа лишили почетного звания казака в Петербурге

В России казаки из петербургского общества Ирбис лишили президента США Дональда Трампа звания почетного казака на фоне обострения отношений между Россией и Америкой. Об этом в среду, 11 апреля, сообщает Росбалт.

"Когда в 2016 году прошли выборы президента США и Госдума с шампанским отмечала победу Трампа и Владимир Путин поздравил его, мы на фоне эйфории сделали Трампа почетным членом казачьего общества. Не есаулом, а именно почетным членом. Мы пригласили нового президента США к нам в гости в казачий хутор, так как предполагалось, что в Петербурге, на родине Путина, состоится встреча с Трампом. Затем политические события начали развиваться не так радостно для нас, как хотелось. И поняв, что мы ошибались, мы приняли решение Трампа разжаловать и исключить с позором из организации. Что и было сделано", - отметил председатель Ирбиса Андрей Поляков.

Отмечено, что в ближайшее время российские казаки собираются торжественно сжечь чучело Трампа в Петербурге.

"Обольем бензином и сожжем вместе с американским флагом", - пообещал атаман.

По его словам, причиной таких действий стало "оскорбление государства, а это нельзя терпеть".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп посоветовал России приготовиться к тому, что Вашингтон нанесет ракетные удары по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийском городе Дума.

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Теги: Россия, Россия-США, казаки, Трамп, звание, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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BOM-BOM    12.04.2018, 00:23
Оценка:  +2
BOM-BOM
Это и есть "жосткий" атвет росии
Пе4кин_говорит    12.04.2018, 00:23
Оценка:  0
Пе4кин_говорит
Когда то сами "торжественно приняли" а теперь с "позором исключили")
Театр абсурда!
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