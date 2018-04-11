В Кремле прокомментировали предупреждение Трампа

США пытаются использовать выдуманный предлог для удара по Сирии, подчеркнул представитель Владимира Путина говоря о недавних сообщениях американского лидера в Twitter.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не поддерживает Twitter-дипломатию и не советует американским властям усугублять ситуацию в Сирии, сообщает РИА Новости.

"Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", - отметил Песков.

Он также подчеркнул, что США пытаются использовать "выдуманный предлог" для удара по Сирии.