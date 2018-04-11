Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кремле прокомментировали предупреждение Трампа

Комментариев: 1
США пытаются использовать выдуманный предлог для удара по Сирии, подчеркнул представитель Владимира Путина говоря о недавних сообщениях американского лидера в Twitter.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не поддерживает Twitter-дипломатию и не советует американским властям усугублять ситуацию в Сирии, сообщает РИА Новости.

"Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", - отметил Песков.

Он также подчеркнул, что США пытаются использовать "выдуманный предлог" для удара по Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию
 
Напомним, обострение конфликта вокруг Сирии произошло на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом правительство президента Башара Асада.

По данным ВООЗ в Думе погибли 43 человека и 500 пострадали от симптомов, схожих с отравлением токсичными химикатами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, Сирия, Кремль, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
AntiOlgino    11.04.2018, 23:57
Оценка:  0
AntiOlgino
Очкует придворный пургомет?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь