В Кремле прокомментировали предупреждение Трампа
США пытаются использовать выдуманный предлог для удара по Сирии, подчеркнул представитель Владимира Путина говоря о недавних сообщениях американского лидера в Twitter.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не поддерживает Twitter-дипломатию и не советует американским властям усугублять ситуацию в Сирии, сообщает РИА Новости.
"Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", - отметил Песков.
Он также подчеркнул, что США пытаются использовать "выдуманный предлог" для удара по Сирии.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию.
Напомним, обострение конфликта вокруг Сирии произошло на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом правительство президента Башара Асада.
По данным ВООЗ в Думе погибли 43 человека и 500 пострадали от симптомов, схожих с отравлением токсичными химикатами.
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