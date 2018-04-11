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Тереза Мэй приказала направить флот к Сирии - СМИ

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Глава британского правительства созвала срочное совещание кабинета министров. Удар по Сирии может быть нанесен уже 12 апреля вечером.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии, пишет The Telegraph.

По информации газеты, удар по Сирии может быть нанесен уже в четверг, 12 апреля. Отмечается, что Мэй созвала срочное совещание кабинета в среду вечером, прервав пасхальные каникулы министров.

Напомним, обострение конфликта вокруг Сирии произошло на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом официальные сирийские власти.
 
Президент США Дональд Трамп 9 апреля пообещал в ближайшие два дня принять решение о действиях против Дамаска в ответ на химатаку. В среду, 11 апреля он написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию

По данным ВООЗ в Думе погибли 43 человека и 500 пострадали от симптомов, схожих с отравлением токсичными химикатами.

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Теги: Британия, Сирия, Великобритания, авиаудар, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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