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В России заблокировали технический домен Google

Комментариев: 1
Роскомнадзор приступил к массовой блокировке доменов и IP-адресов компании Google, используемых для работы интернет-рации Zello в РФ.
Логотип Google
Логотип Google

Роскомнадзор заблокировал технический домен Google на основании требования Генпрокуратуры РФ, пишет Интерфакс.

"Данный ресурс внесен реестр запрещенных на основании требования Генеральной прокуратуры, в связи с ограничением доступа к сервису Zello", - информировали в пресс-службе Роскомнадзора и добавили, что это не должно повлиять на работу других сервисов.

По данным Роскомсвободы, решением Генпрокуратуры РФ заблокированы более десяти тысяч сайтов и IP-адресов.

Технический домен по адресу http://googleusercontent.com/ используется для размещения как служебного контента компании, так и счетчиков и компонентов сторонних сайтов.

По мнению специалистов, в ближайшее время в РФ могут перестать открываться не только ресурсы Google, но и сайты в интернете, которые используют ресурсы Google.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал Zello на территории РФ в апреле 2017 года в связи с тем, что компания не предоставила информацию для регистрации в реестре организаторов распространения информации.

Приложение Zello - это бесплатная программа, которая позволяет превратить смартфон или планшет в рацию и выходить на связь в режиме реального времени.

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Ранее сообщалось, что Роскомнадзор намерен добиться блокировки мессенджера Telegram на территории России.

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Теги: Россия, Google, домен, блокировка, Роскомнадзор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BOM-BOM    12.04.2018, 00:47
Оценка:  +2
BOM-BOM
Чебурнет всё ближе... ближе... ближе
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