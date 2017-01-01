Юлия Скрипаль отказалась общаться с родными и СМИ

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля заявила, что пока не собирается обращаться за консульской помощью к России и просит прессу и родных не тревожить их с отцом.

Скотленд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль, в котором она сообщила, что не хочет общаться с журналистами и просит родственников не пытаться связаться с ней.

"Я выписалась из больницы города Солсбери 9 апреля. Я оставила отца на лечении, он все еще серьезно болен. Я тоже все еще страдаю от воздействия нервного вещества, примененного против нас", - говорится в заявлении.

Юлия отметила, что у нее есть доступ к друзьям и семье, а также она в курсе предложения о помощи от российского посольства, но в настоящий момент не хочет пользоваться их услугами.

"Я в безопасности и чувствую себя все лучше, но я недостаточно сильна для того, чтобы дать полноценное интервью СМИ, как я надеюсь однажды сделать. До тех пор я хочу попросить, чтобы никто не обращался ко мне или к моему отцу… Я благодарю мою двоюродную сестру Викторию за заботу о нас, но прошу, чтобы она не приезжала к нам и не пыталась связаться с нами в течение некоторого времени. Ее мнение и заключения - не мои и не моего отца", - указала дочь Скрипаля.

Ранее сообщалось, что Юлию Скрипаль выписали из окружной больницы в Солсбери, но ее лечение не закончено. По данным СМИ, после выписки девушку доставили в госпиталь на одной из британских военных баз.

Напомним, 4 марта бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери и в критическом состоянии доставлены в больницу. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.



Великобритания пришла к выводу, что Россия причастна к отравлению Скрипалей и использовала для этих целей нервно-паралитическое вещество Новичок.

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