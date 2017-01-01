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Россия привела в боеготовность войска ПВО

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Также стало известно, что спутники зафиксировали вывод российских боевых кораблей с сирийской базы Тартус. В порту осталась лишь одна субмарина РФ.
Российские зенитные ракетные комплексы С-300 (справа) и С-400 (слева)
Российские зенитные ракетные комплексы С-300 (справа) и С-400 (слева)

Россия привела в боевую готовность войска противовоздушной обороны, военную разведку и ударные подразделения вооруженных сил, сообщает Эхо Москвы.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, эти действия связаны с возможным ракетным ударом США по Сирии.

Позже из спутниковых снимков, опубликованных компанией Image Satellite Internacional, стало известно, что российские боевые корабли покинули сирийский порт Тартус.

На одном из фото видны стоящие в порту семь кораблей, два противодиверсионных катера и две дизельные подводные лодки. Из второго снимка, датированного 11 апреля, следует, что большинства кораблей в Тартусе уже нет, в порту осталась лишь одна субмарина.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал ответить на применение химического оружия в сирийской Думе, не исключая военного варианта действий против официального Дамаска.

В среду, 11 апреля он написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию

Россия обещает США жесткий ответ на военные действия против Асада

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Теги: Россия, Сирия, фото, войска, ПВО, российские войска
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Источник: korrespondent.net

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