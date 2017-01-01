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ВВС Британии готовы нанести удар по Сирии - СМИ

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Британские эскадренные миноносцы Type 45 Destroyer и HMS Duncan также могут подключиться к сирийской операции в случае необходимости.
Самолет британских Королевских военно-воздушных сил Тайфун
Самолет британских Королевских военно-воздушных сил Тайфун

Самолеты британских ВВС на Кипре находятся в полной боеготовности для нанесения удара по Сирии, пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Times.

"Наши самолеты находятся на взлетно-посадочной полосе в Акротири (британская военная база на Кипре)", - приводит издание слова источника в правительстве Британии, который подтвердил готовность к удару.

По данным газеты, британские эскадренные миноносцы Type 45 Destroyer и HMS Duncan также могут подключиться к операции в случае необходимости.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить британские подлодки к берегам Сирии.

Отметим, в четверг, 12 апреля, Мэй проведет совещание правительства, на котором будет обсуждаться возможность применения силы против Сирии.

Как сообщал Корреспондент.net, обострение конфликта вокруг Сирии произошло на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом официальные сирийские власти.

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Теги: Британия, Сирия, ВВС, Великобритания, авиаудар, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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