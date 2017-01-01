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Советник Асада заявила, что Дамаск не боится войны

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Бусейна Шаабан прокомментировала американские угрозы нанести удар по Сирии и назвала действия западных стран психологической войной.
Сирийские солдаты с флагом страны и портретом президента Башара Асада
Сирийские солдаты с флагом страны и портретом президента Башара Асада

Советник президента Сирии Бусейна Шаабан рассказала в интервью телеканалу Аль-Маядин о планах сирийской армии в свете реакции Запада на химатаку в Думе.

Напомним, обострение конфликта вокруг Сирии произошло на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом официальные сирийские власти.

По словам Шаабан, то, что сейчас происходит, - это "психологическая война, через которую Запад хочет показать силу после своего провала".

Она отметила, что координация между Россией, Сирией, Ираном и ливанской Хезболлах полноценна, и этого боится Запад.

"Мы не боимся войны и будем к ней готовы, если она случится. Правила ведения войны изменились в пользу Дамаска. И мы сегодня в лучшей форме, чем были раньше", - добавила советник.

"Следующим этапом после освобождения Гуты является освобождение каждой песчинки сирийской земли", - подчеркнула Шаабан 

Как сообщал Корреспондент.net, с 12 апреля в Думу для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению вводятся подразделения российской военной полиции.

Войска Асада готовятся к авиаудару США - СМИ

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Теги: Сирия, советник, Башар Асад, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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