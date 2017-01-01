РФ возобновила авиарейсы в Египет

Первый за 2,5 года рейс Каир-Москва осуществит египетская авиакомпания EgyptAir. С 12 апреля самолеты между странами будут летать регулярно.

Россия возобновила прямое авиасообщение с Египтом, сообщили в пресс-службе Аэрофлота.

Отмечается, что первый за два с половиной года рейс Аэрофлота из Шереметьево вылетел в Каир 11 апреля и благополучно приземлился в столице Египта.

В пресс-службе авиакомпании информировали, что на борту SU400 летели 124 пассажира. Регулярные полеты запланированы с частотой три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 из аэропорта Шереметьево.

Первый рейс Каир-Москва осуществит египетская авиакомпания EgyptAir 12 апреля.

Напомним, авиасообщение между странами прервали осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета, который летел из Шарм-эль-Шейха в Петербург.



На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.

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