Эра мягкой политики в отношении РФ прошла - Помпео
Директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео заявил в письменных показаниях Конгрессу, что время мягкой политики США в отношении России прошло.
"Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для (президента России) Владимира Путина, долог", - подчеркнул Помпео.
В числе мер в отношении России он назвал санкции, высылку дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также "вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму в Украине и Грузии".
Напомним, комитет Сената по международным делам проведет слушания по утверждению кандидатуры Помпео на должность госсекретаря 12 апреля.
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