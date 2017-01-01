Больница в Солсбери возмущена вторжением российских журналистов

Администрация клиники, в которой находится пострадавший в результате отравления Сергей Скрипаль, обвинила российских репортеров в неадекватном поведении.

Представители клиники в Солсбери, в которой после отравления находится бывший двойной агент Сергей Скрипаль, в среду, 11 апреля, обвинили российских журналистов в несанкционированном проникновении на территорию медицинского учреждения.

Сотрудники больницы назвали действия представителей телеканала РЕН ТВ возмутительными.

Администрация критикует, в частности, "обращение к персоналу больницы среди ночи без предупреждения и без предварительного разрешения". Любая попытка причинять беспокойство персоналу или пациентам абсолютно неприемлема, подчеркивают в клинике.

Сотрудники СМИ должны вести себя соответствующим образом при проведении репортажей из больниц, считают в Национальном союзе журналистов Великобритании. Союз журналистов России будет проинформирован об инциденте, сообщила британская сторона.

Ранее в тот же день, 11 апреля, ряд британских СМИ опубликовал видеокадры, на которых сотрудник российского телеканала ходит по коридорам больницы и заявляет об отсутствии охраны. Представители полиции графства Уилтшир попросили журналистов покинуть территорию клиники. Речь не идет о задержании сотрудников телеканала, утверждают в полиции.

По данным издания The Telegraph, в ходе съемки корреспонденту РЕН ТВ Виталию Ханину не удалось проникнуть ни в охраняемые помещения, ни в палаты. Однако видеосюжет может быть использован сторонами, заинтересованными в подрыве позиции Великобритании по делу Скрипаля, утверждает издание.

Между тем, пресс-служба телеканала РЕН ТВ пояснила, что журналисты пытались выяснить, насколько серьезна ситуация "с якобы имевшим место отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии".

Ранее полиция Лондона опубликовала заявление Юлии Скрипаль, в котором она просит СМИ не беспокоить их с отцом.

Источник: Русская служба DW

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