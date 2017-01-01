Россия: США злоупотребляют статусом страны-хозяйки в ООН

В рамках профильного комитета Генеральной Ассамблеи ООН Россия подняла вопрос высылки властями США дипломатов постпредства страны в Нью-Йорке.

Российская сторона считает, что поведение США как страны, где находится штаб-квартира ООН становится серьезной проблемой и вызывает многочисленные нарекания в организации. Об этом Интерфаксу заявили в постоянном представительстве РФ при ООН.

"Поведение страны-хозяйки вызывает многочисленные нарекания в ООН и становится серьезной проблемой. Настоятельно требуем принять необходимые меры по исправлению", - подчеркнул пресс-секретарь российской дипмиссии Федор Стржижовский.

Отмечается, что во вторник, 11 апреля, по запросу России был срочно созван Комитет ООН по отношениям с государством пребывания, который призван следить за условиями работы в Нью-Йорке штаб-квартиры ООН и расквартированных здесь делегаций.

"За последние годы они (условия) стремительно ухудшаются. Власти США все чаще пользуются свои положением для откровенного давления на неугодные им делегации", - отметил Стржижовский. По его словам, в ходе встречи "обсуждалось очередное грубое нарушение властями США своих международно-правовых обязательств" в связи с высылкой из США 12 сотрудников постпредства РФ вместе с членами семей. Напомним, 26 марта администрация президента США Дональда Трампа объявила о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле в связи с ситуацией вокруг отравления в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

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