В мире снизилось количество смертных казней - Amnesty

В трех странах - Иране, Саудовской Аравии и Пакистане, - несмотря на то, что они по-прежнему лидируют по количеству смертных казней, их число в 2017 году тем не менее уменьшилось.

В 2017 году в мире было задокументировано 993 случая применения смертной казни dpa

В 2017 году в мире уменьшилось количество смертных казней. Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Amnesty International, передает Deutsche Welle.

Так, в прошлом году было задокументировано 993 случая применения смертной казни - это на 4% меньше, чем в 2016. 87% всех случаев применения смертной казни приходятся на четыре страны: Иран, Саудовская Аравия, Ирак и Пакистан.

В Иране в 2017 году было на 11% меньше случаев приведения в исполнение смертных приговоров, в Пакистане - на 31%, в Египте - на 20%.

Отмечается, что речь идет только о тех случаях, когда нет сомнений в применении смертной казни, поэтому взяты минимальные показания. Во многих странах не озвучивается реальная статистика, а Китай совсем не обнародует никаких данных и какая там ситуация, неизвестно.

В 2017 году смертную казнь продолжают применять в 23 странах мира.

Ранее стало известно, что в Ирландии помиловали мужчину по имени Майлз Джойс, которого казнили 140 лет назад.

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