Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии
Лидеры двух стран провели телефонный разговор. Президент РФ попросил премьер-министра Израиля избежать любых шагов, которые могли бы увеличить нестабильность в Сирии.
Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, сообщает Times of Israel.
"Премьер-министр заявил, что Израиль будет продолжать противодействовать усилиям Ирана по наращиванию своего военного присутствия в Сирии", - говорится в сообщении.
В свою очередь Путин "попросил Нетаньяху избежать любых шагов, которые могли бы увеличить нестабильность в Сирии".
Напомним, обострение конфликта вокруг Сирии произошло на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом официальные сирийские власти.
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