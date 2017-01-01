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На аукционе продали скелеты динозавров за два миллиона долларов

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Сейчас стало модно приобретать на аукционах скелеты динозавров. Поклонниками такого вида деятельности являются актеры Леонардо Ди Каприо и Николас Кейдж.
На аукционе продали скелеты динозавров за два миллиона долларов
International Business Times

На аукционе Drouot в Париже ушли с молотка два скелета динозавров за более чем 1,4 млн евро (2,2 млн долл.). Как сообщает Business Times, иностранец приобрел два скелета динозавров: Диплодока и Аллозавра.

Гражданство покупателя неизвестно.

Скелет Диплодока составляет 12 метров в длину, Аллозавра - 3,8 м. Эти виды динозавров обитали в Юрский период (около 145 млн лет назад) на территории современной Северной Америки.

Как отмечает СМИ, сейчас стало модно приобретать на аукционах скелеты динозавров. Поклонниками такого вида деятельности являются актеры Леонардо Ди Каприо и Николас Кейдж.

Ранее палеонтологи из Манчестерского университета в Великобритании пришли к выводу, что воскресить динозавров по остаткам найденного в их костях белка не представляется возможным.

 

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Теги: динозавры, аукцион., скелет, динозавр
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Источник: korrespondent.net

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