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РФ вывела корабли из порта в Сирии после угроз Трампа

Комментариев: 10
В сирийском порту Тартус осталась только одна подводная лодка.
В боевую готовность приведены ПВО
В боевую готовность приведены ПВО
mediterranean-yachting.com

Российские боевые корабли покинули сирийский порт Тартус из-за угрозы ракетного удара, о котором заявлял президент США Дональд Трамп.

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Об этом сообщает мониторинговый портал Image Satellite International в Twitter.

По информации, большинство кораблей военно-морских сил России в настоящее время развернуты в море. В порту осталась только одна подводная лодка класса Kilo.

Корабли в настоящее время развернуты в море
Корабли в настоящее время развернуты в море
twitter.com/imagesatint
В порту базировались 7 кораблей, 2 катера и 2 подлодки
В порту базировались 7 кораблей, 2 катера и 2 подлодки
twitter.com/imagesatint

Исходя из кадров, ранее в порту базировались семь российских кораблей, стоявших в доках. А также два противодиверсионных катера проекта 21980 Грачонок и две подводные лодки. 

Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии. Позднее, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова посоветовала США атаковать террористов, а не “законное сирийское правительство“. 

12 апреля Россия привела в боевую готовность войска противовоздушной обороны, военную разведку и ударные подразделения вооруженных сил.

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Теги: ВМФ РФ, корабли, Сирия, порт, Тартус
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Комментариев (12)
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CCCP2015    12.04.2018, 11:13
Оценка:  +1
CCCP2015
Здесь местные эксперты думают что корабли должны воевать прямо с порта )))
CCCP2015    12.04.2018, 11:08
Оценка:  0
CCCP2015
Ау Трамп 72 часа прошло, где обещанные ракеты ? Или сначала все таки решил Ына разбомбить ? )))
ipkiev    12.04.2018, 11:07
Оценка:  +2
ipkiev
Поплыли за памперсами ............................))
DrSHOCK    12.04.2018, 10:48
Оценка:  +6
DrSHOCK
Путин трус и размазня. ТМ и ДП размажут Путина по стенке как соплю.
DrSHOCK    12.04.2018, 10:58
Оценка:  +7
DrSHOCK
Путин сопляк. Сопляк и молокосос, который плохо учился в школе.
shift1202    12.04.2018, 11:05
Оценка:  +2
shift1202
Его регулярно пи"здили одноклассники.
CCCP2015    12.04.2018, 11:14
Оценка:  0
CCCP2015
DrSHOCK, да Путин вообще неудачник по жизни! Вот ты другое дело, ты просто король жизни ))) Ты вертел этого Путина на пне "
Шкиряк_и_Зорян    12.04.2018, 10:33
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
А куда они ушли? Может, пошли на психическое сближение с американскими эсминцами, чтобы в случае начала ракетных с них пусков, подвергнуть их лихой абордажной атаке?
DrSHOCK    12.04.2018, 10:53
Оценка:  +7
DrSHOCK
Не выйдет. Бриты в экзоскелетах наваляют железной хваткой. Придется путинцам опять угрожающе сосануть
Gagarinn    12.04.2018, 10:28
Оценка:  +7
Gagarinn
В этот день море стало желтым.
Peyot    12.04.2018, 10:21
Оценка:  0
Peyot
а словах молодцы а на деле ссыкуны)))))
DrSHOCK    12.04.2018, 10:50
Оценка:  +3
DrSHOCK
ага, только и могут что злостно и яростно сосать большой и венистый
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