РФ вывела корабли из порта в Сирии после угроз Трампа

В сирийском порту Тартус осталась только одна подводная лодка.

Российские боевые корабли покинули сирийский порт Тартус из-за угрозы ракетного удара, о котором заявлял президент США Дональд Трамп.

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Об этом сообщает мониторинговый портал Image Satellite International в Twitter.

По информации, большинство кораблей военно-морских сил России в настоящее время развернуты в море. В порту осталась только одна подводная лодка класса Kilo.

Корабли в настоящее время развернуты в море twitter.com/imagesatint

В порту базировались 7 кораблей, 2 катера и 2 подлодки twitter.com/imagesatint

Исходя из кадров, ранее в порту базировались семь российских кораблей, стоявших в доках. А также два противодиверсионных катера проекта 21980 Грачонок и две подводные лодки.

Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии. Позднее, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова посоветовала США атаковать террористов, а не “законное сирийское правительство“.

12 апреля Россия привела в боевую готовность войска противовоздушной обороны, военную разведку и ударные подразделения вооруженных сил.