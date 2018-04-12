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РФ хочет получить от США координаты возможного удара в Сирии

Комментариев: 5
Минобороны РФ надеется предотвратить потери российской стороны.
Российские офицеры присутствуют на десятках сирийских объектов
Российские офицеры присутствуют на десятках сирийских объектов
nettavisen.no

Минобороны РФ планирует получить от США координаты целей, по которым планируется нанести удары в Сирии, дабы избежать потери среди российских военнослужащих.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на собеседников в российских военных структурах.

Отмечается, что российские офицеры присутствуют на десятках объектов сирийской инфраструктуры, а потому информация о возможных целях необходима для РФ.

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По информации источников, российские войска параллельно ведут круглосуточный мониторинг средиземноморского региона при помощи средств объективного контроля.

В частности, задействованы наземные средства, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые следят за американским эсминцем Дональд Кук. Системы С-400 Триумф и Панцирь-С1 приведены в боевую готовность и обеспечивают прикрытие с воздуха авиабазы Хмеймим, а также пункта ВМФ в Тартусе.

Напомним, 12 апреля российские боевые корабли покинули сирийский порт Тартус из-за угрозы ракетного удара и передислоцировались в открытое море.

Ранее, 11 апреля, президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии. Позднее, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова посоветовала США атаковать террористов, а не “законное сирийское правительство“. 

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Теги: Минобороны РФ, Россия, США, Сирия, атака
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Комментариев (5)
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BOM-BOM    12.04.2018, 11:10
Оценка:  +1
BOM-BOM
Ахахахаха Я плакалЪ
Alex_Shadow    12.04.2018, 10:59
Оценка:  +2
Alex_Shadow
Российские комплексы ПВО и ПРО крутые, отразят любую атаку. Но это не точно.
exolot    12.04.2018, 10:58
Оценка:  +2
exolot
РФ хочет получить от США координаты возможного удара в Сирии и предупредить сирийское руководство надеясь минимизировать потери.
utekai    12.04.2018, 10:52
Оценка:  +6
utekai
проще может Трампу сразу Асаду сообщить?
Peyot    12.04.2018, 10:47
Оценка:  +5
Peyot
А еще лучше если США отдадут ракеты рахе и орки сами окуратненько нанесут удары))))
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