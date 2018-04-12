РФ хочет получить от США координаты возможного удара в Сирии

Минобороны РФ надеется предотвратить потери российской стороны.

Минобороны РФ планирует получить от США координаты целей, по которым планируется нанести удары в Сирии, дабы избежать потери среди российских военнослужащих.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на собеседников в российских военных структурах.

Отмечается, что российские офицеры присутствуют на десятках объектов сирийской инфраструктуры, а потому информация о возможных целях необходима для РФ.

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По информации источников, российские войска параллельно ведут круглосуточный мониторинг средиземноморского региона при помощи средств объективного контроля.

В частности, задействованы наземные средства, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые следят за американским эсминцем Дональд Кук. Системы С-400 Триумф и Панцирь-С1 приведены в боевую готовность и обеспечивают прикрытие с воздуха авиабазы Хмеймим, а также пункта ВМФ в Тартусе.

Напомним, 12 апреля российские боевые корабли покинули сирийский порт Тартус из-за угрозы ракетного удара и передислоцировались в открытое море.

Ранее, 11 апреля, президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии. Позднее, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова посоветовала США атаковать террористов, а не “законное сирийское правительство“.