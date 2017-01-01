В Николаеве на дороге загорелось такси

К счастью, из людей никто не пострадал.

Проезжавшие мимо авто остановились и водители бросились на помощь таксисту novosti-n.org

В Николаеве на улице 2-й Набережной утром в четверг, 12 апреля, во время движения произошло самовозгорание автомобиля Opel.

Об этом сообщает местное издание Новости-N.

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“Автомобиль с шашечками такси двигался в общем потоке машин со стороны ул. Кирова в направлении Паромного (Аляудского) спуска. Неожиданно из-под капота машины вырвалось пламя и повалил густой черный дым. Водитель выскочил из машины и начал тушить пожар. Проезжавшие мимо автомобили остановились, и их водители кто с водой, а кто с огнетушителями бросились гасить пламя. Это удалось сделать за считанные секунды“, — говорится в сообщении.

Огонь удалось быстро загасить novosti-n.org

Как отмечается, в ходе происшествия никто не пострадал.

Напомним, 11 апреля под Киевом такси протаранило забор частного дома.