Telegram может прекратить работу в РФ 13 апреля

Роскомнадзор заявил ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае, если иск против Telegram будет удовлетворен.

Telegram могут заблокировать на территории РФ уже 13 апреля depositphotos.com

Роскомнадзор попросил немедленно заблокировать мессенджер Telegram на территории России в случае удовлетворения иска в суде. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщили Интерфакс-Россия.

13 апреля в Таганском суде Москвы рассмотрят заявление Роскомнадзора о блокировке Telegram. Судья Юлия Смолина огласила решение суда – назначить рассмотрение дела по существу на 13 апреля в 10:00.

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Представитель Роскомнадзора отмечает, что данное дело связано с распространением информации, и поскольку создатели мессенджера не предоставили ФСБ ключи для декодирования сообщений, Роскомнадзор заявляет ходатайство о немедленном исполнении судебного решения, в случае удовлетворения. Данное заявление сделала представитель Роскомнадзора в четверг, 12 апреля, на досудебной беседе по иску об ограничении доступа к Telegram.

Известно, что ФСБ РФ будет привлечена к делу в качестве третьего лица. Так, Telegram может прекратить работу на территории РФ уже 13 апреля.

Напомним, основатель Telegram Павел Дуров ответил на угрозы ФСБ заблокировать мессенджер и отказался предоставлять службе ключи для декодирования пользовательских сообщений.

Власти дали основателю мессенджера 15 дней для предоставления ключей дешифровки, однако Дуров отказался, и 6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера.