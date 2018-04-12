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Telegram может прекратить работу в РФ 13 апреля

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Роскомнадзор заявил ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае, если иск против Telegram будет удовлетворен.
Telegram могут заблокировать на территории РФ уже 13 апреля
Telegram могут заблокировать на территории РФ уже 13 апреля
depositphotos.com

Роскомнадзор попросил немедленно заблокировать мессенджер Telegram на территории России в случае удовлетворения иска в суде. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщили Интерфакс-Россия.

13 апреля в Таганском суде Москвы рассмотрят заявление Роскомнадзора о блокировке Telegram. Судья Юлия Смолина огласила решение суда – назначить рассмотрение дела по существу на 13 апреля в 10:00.

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Представитель Роскомнадзора отмечает, что данное дело связано с распространением информации, и поскольку создатели мессенджера не предоставили ФСБ ключи для декодирования сообщений, Роскомнадзор заявляет ходатайство о немедленном исполнении судебного решения, в случае удовлетворения. Данное заявление сделала представитель Роскомнадзора в четверг, 12 апреля, на досудебной беседе по иску об ограничении доступа к Telegram.

Известно, что ФСБ РФ будет привлечена к делу в качестве третьего лица. Так, Telegram может прекратить работу на территории РФ уже 13 апреля.

Напомним, основатель Telegram Павел Дуров ответил на угрозы ФСБ заблокировать мессенджер и отказался предоставлять службе ключи для декодирования пользовательских сообщений.

Власти дали основателю мессенджера 15 дней для предоставления ключей дешифровки, однако Дуров отказался, и 6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера.

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Теги: Россия, Блокировка Telegram, суд
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Комментариев (1)
foster12    12.04.2018, 12:10
Оценка:  0
foster12
Да скорее уже отключайте, телеграм, вайбер, интернет, и свет.
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