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В Роcсии разбился учебный самолет

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Летчик-инструктор и курсант катапультировались, приземлились и вышли на связь с аэродромом. Причиной падения самолета мог стать отказ двигателя.
Российский самолет Як-130
Российский самолет Як-130
Корпорация Иркут

Учебно-боевой самолет Як-130 разбился вблизи аэродрома города Борисоглебск в Воронежской области РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны в четверг, 12 апреля.

"Около 9:40 в ходе планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск", – говорится в сообщении.

Летчик-инструктор и курсант благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом.

По предварительным данным, причиной падения самолета мог стать отказ двигателя.

Ранее на российской военной авиабазе Хмеймим в Сирии разбился транспортный самолет Ан-26. Тогда погибли 39 человек, среди которых были генерал-майор и 26 офицеров.

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Теги: Россия, авиакатастрофа, авиация, Минобороны, самолет, авария, Воронеж
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
para-trooper    12.04.2018, 12:37
Оценка:  0
para-trooper
Новый Як-130
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