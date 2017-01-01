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В ЕС готовят бойкот ЧМ-2018 в России - журналист

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Экономические санкции против Российской Федерации в ближайшее время могут продлить не на полгода, как это было ранее, а на год. Такую возможность обсудят в ЕС.
В ЕС готовят России бойкот и продление санкций
В ЕС готовят России бойкот и продление санкций

В Евросоюзе ряд стран намерены объявить дипломатический бойкот Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, ЕС также планирует обсудить продление санкций против России на год вместо полугода.

"Мы станем свидетелями объявления рядом стран ЕС дипломатического бойкота Чемпионата мира-2018 в России и развернутых переговоров о продлении экономических санкций ЕС против России на 1 год вместо 6 месяцев накануне саммита Европейского совета в июне", - написал Йозвяк.

Ранее Ангела Меркель заявила, что страны Евросоюза должны поддерживать связи с Россией, несмотря на недавний инцидент со Сергеем Скрипалем. Поэтому Меркель исключила бойкот ЧМ.

 

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Теги: Россия, ЕС, ЧМ-2018, бойкот, ЕС-Россия
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Источник: korrespondent.net

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