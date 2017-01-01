В ЕС готовят бойкот ЧМ-2018 в России - журналист

Экономические санкции против Российской Федерации в ближайшее время могут продлить не на полгода, как это было ранее, а на год. Такую возможность обсудят в ЕС.

В ЕС готовят России бойкот и продление санкций

В Евросоюзе ряд стран намерены объявить дипломатический бойкот Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, ЕС также планирует обсудить продление санкций против России на год вместо полугода.

We might see a number of eu member states announce a diplomatic boycott of the #WorldCup2018 in #Russia & increased talks about rolling over the Eu’s economic sanctions on Russia by 1 year instead of 6 months ahead of the #Euco in June. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 12 апреля 2018 г.

"Мы станем свидетелями объявления рядом стран ЕС дипломатического бойкота Чемпионата мира-2018 в России и развернутых переговоров о продлении экономических санкций ЕС против России на 1 год вместо 6 месяцев накануне саммита Европейского совета в июне", - написал Йозвяк.

Ранее Ангела Меркель заявила, что страны Евросоюза должны поддерживать связи с Россией, несмотря на недавний инцидент со Сергеем Скрипалем. Поэтому Меркель исключила бойкот ЧМ.

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