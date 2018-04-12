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В Китае взорвался грузовик: семь погибших

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Грузовик принадлежал химической компании Хуатун. Он перевозил 5,28 тонны эмульсионной взрывчатки и направлялся на склад взрывчатых веществ.
Некоторые пострадавшие в критическом состоянии
Некоторые пострадавшие в критическом состоянии
cgtn.com

В Китае семь человек погибли и 13 пострадали в результате взрыва грузовика, перевозившего взрывчатые вещества в провинции Шэньси. Об этом сообщает агентство Синьхуа в четверг, 12 апреля.

Отмечается, что грузовик принадлежал химической компании Хуатун. Он перевозил 5,28 тонны эмульсионной взрывчатки и направлялся на склад взрывчатых веществ.

Взрыв внезапно прогремел в тот момент, когда грузовик парковался возле склада для разгрузки, который принадлежит компании Сяншэн и находится рядом с деревней Пусадянь.

Причины взрыва сейчас устанавливаются.

Накануне в российском Санкт-Петербурге на судостроительном заводе Алмаз произошел взрыв на корабле, в результате которого погиб один человек и еще 11 человек пострадали.

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Теги: Китай, взрыв, грузовик, взрывчатка, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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