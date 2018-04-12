В Питере на корабле прогремел взрыв: есть жертвы

По предварительным данным, один человек погиб, еще 11 получили ранения.

В Санкт-Петербурге (Российская Федерация) в среду, 11 апреля, на судостроительном заводе Алмаз в сторожевом корабле, который строили по заказу погранслужбы, произошел взрыв газового баллона. По данным городского управления МЧС, ЧП не привело к последующему возгоранию.

Об этом сообщают ТАСС.

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Отмечается, что в результате взрыва газовоздушной смеси в дизельно-генераторном отсеке корабля погиб один человек, еще 11 человек получили ожоги, некоторые находятся в очень тяжелом состоянии.

В свою очередь главный врач медучреждения, куда доставили пострадавших, Антон Повзун заявил, что четверо людей остаются в отделении реанимации.

“Поступившие четверо пострадавших в настоящее время находятся на лечении в Институте скорой помощи. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия“, - сказал главврач.

Ремонтируемый корабль находится в цехе судоремонтной фирмы. Следственное управление на транспорте СК РФ по СЗФО выдвинуло предварительные версии взрыва на заводе судостроительной фирмы.

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“Сотрудники МЧС провели замеры и обнаружили легковоспламеняющиеся вещества в воздухе. Работы на заводе велись в двух отсеках. В одном, возможно, скопилась жидкость или непонятно, чем смазывались поверхности, а выше был генератор-дизельный отсек. Там велась работа с использованием газорезного прибора и кислородо-пропановых баллонов“, - сказал руководитель следственного управления.

“Точный вывод без лабораторных исследований мы сделать пока не можем, но в воздухе содержались эти [легковоспламеняющиеся] вещества. От этого, скорее всего, произошел взрыв“, - добавил он.

Напомним, 28 марта было объявлено в России днем траура. При пожаре в торговом центре Зимняя вишня погиб 41 ребенок и 23 взрослых. По наиболее вероятной версии пожарных экспертов, возгорание в ТЦ началось с того, что кто-то поджег поролоновый кубик в сухом бассейне.