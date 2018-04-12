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В России приняли закон о блокировке информации в интернете

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Государственная дума России приняла закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица.
Госдума РФ приняла закон о блокировке информации в интернете
Госдума РФ приняла закон о блокировке информации в интернете

Госдума РФ приняла закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица.Об этом в четверг, 12 апреля, пишут РИА Новости.

Законом, в частности, предусмотрено, что в случае, когда лицо, распространившее не соответствующие действительности сведения, по истечении срока, установленного для добровольного исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении доступных в интернете сведений, не удалило их, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа в интернете к порочащим честь и достоинство сведениям.

Ранее Госдума РФ приняла так называемый закон "о праве на забвение" в интернете. Он обязывает интернет-поисковики удалять ссылки на информацию о гражданах по требованию последних. Это касается выдачи ссылок как на "недостоверную", так и "распространяемую с нарушением законодательства" и неактуальную информацию о заявителе.

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Теги: Россия, Госдума РФ, интернет, Интернет-связь, информация, закон, блокирование, неправдивая информация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Транк    12.04.2018, 13:18
Оценка:  +4
Транк
Путин сыкун
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