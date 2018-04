Британцу пришло письмо от Терезы Мэй с нецензурным обращением

В Лондоне пожилой паре пришло очень странное письмо от Консервативной партии Великобритании. Об этом рассказала в Twitter их соседка Лаура Маккормак.

Письмо с благодарностями за поддержку партии и предложением сделать пожертвование было адресовано мистеру Youmustbe Fuckingjoking (цензурно это можно перевести как Вычертвозьмидолжнобытьшутите). Соседа Маккормак, разумеется, зовут не так.

Письмо было подписано Терезой Мэй, премьер-министром Великобритании и лидером консерваторов.

По словам Маккормак, ее соседи довольно сильно расстроились из-за письма. "Я не могу поверить, что никто не заметил этого до отправки. Меня поразила такая некомпетентность", - заявила женщина. Она отметила, что ее соседи не являются членами Консервативной партии, и, судя по всему, письмо пришло им по ошибке.

Trying to argue they can run the country when they can’t even work mailmerge. My elderly neighbours were more than a little upset to be addressed in this manner by the PM #youmustbefuckingjoking pic.twitter.com/dCHjRZFcMq