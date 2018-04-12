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Британцу пришло письмо от Терезы Мэй с нецензурным обращением

Комментариев: 2
В письме, под которым стоит подпись премьер-министра Великобритании, к пожилому англичанину обращаются мистер Youmustbe Fuckingjoking.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

В Лондоне пожилой паре пришло очень странное письмо от Консервативной партии Великобритании. Об этом рассказала в Twitter их соседка Лаура Маккормак.

Письмо с благодарностями за поддержку партии и предложением сделать пожертвование было адресовано мистеру Youmustbe Fuckingjoking (цензурно это можно перевести как Вычертвозьмидолжнобытьшутите). Соседа Маккормак, разумеется, зовут не так.

Письмо было подписано Терезой Мэй, премьер-министром Великобритании и лидером консерваторов.

По словам Маккормак, ее соседи довольно сильно расстроились из-за письма. "Я не могу поверить, что никто не заметил этого до отправки. Меня поразила такая некомпетентность", - заявила женщина. Она отметила, что ее соседи не являются членами Консервативной партии, и, судя по всему, письмо пришло им по ошибке.

Представитель партии сообщил изданию The Independent, что в отделе, ответственном за рассылку писем, проведут внутреннее расследование.

"Мы считаем недопустимым, что это письмо было отправлено, и приносим извинения за нанесенное оскорбление", - заявил собеседник The Independent.

Ранее В Британии депутат уснул на дебатах о Brexit.

 

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Теги: курьезы, письмо, Великобритания, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Скайридер    12.04.2018, 13:36
Оценка:  +4
Скайридер
О да, британцы очень чувствительны к таким вещам. Честно говоря мне искренне жаль получателей письма. Действительно можно понять, на сколько такие вещи огорчают.
DrSHOCK    12.04.2018, 13:53
Оценка:  +4
DrSHOCK
Ну да, это не раша, где путин может подставлять свою страну под тонны позора десятилетиями и при этом рисовать себе тысячи очков поддержки, вот где воистину неописуемое хамство.
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