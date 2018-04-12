Кремль и россиян не стоит разделять - премьер-министр Литвы

Глава правительства Литвы уверен, что "мнение россиян" и "мнение российских властей" взаимосвязанные понятия.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что стремление Запада разделять мнение россиян и Кремля является большой ошибкой.

Об этом он сказал выступая на Киевском форуме по безопасности, передает Европейская правда.

“Мы часто говорили, что Кремль - это одно, а россияне - это другое, я лично так считал. Но то, как они проголосовали на выборах в последний раз, опровергает это. Посмотрите на голосование в тех регионах, которые мы считали самыми демократичными. Посмотрите, как проголосовали Москва и Петербург “, - подчеркнул он

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Глава правительства Литвы также добавил, что не стоит ждать изменения настроений в России после смены поколений.

“Мы раньше думали, что Кремль поддерживает старое поколение, придут молодые и все изменят. Но вы посмотрите на опрос, как голосовала молодежи, как голосовали россияне в возрасте 15-35 лет“, - сказал Сквернялис.

По словам премьер-министра, политика Запада по изменению позиции россиян была безрезультатной и будет таковой, пока не найдется других подходов.

Напомним, 12 апреля премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис посетил прифронтовую Авдеевку.