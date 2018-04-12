Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кремль и россиян не стоит разделять - премьер-министр Литвы

Комментариев: 3
Глава правительства Литвы уверен, что "мнение россиян" и "мнение российских властей" взаимосвязанные понятия.
Премьер призвал не ждать изменения в РФ после смены поколений
Премьер призвал не ждать изменения в РФ после смены поколений
ru.oxu.az

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что стремление Запада разделять мнение россиян и Кремля является большой ошибкой.

Об этом он сказал выступая на Киевском форуме по безопасности, передает Европейская правда.

“Мы часто говорили, что Кремль - это одно, а россияне - это другое, я лично так считал. Но то, как они проголосовали на выборах в последний раз, опровергает это. Посмотрите на голосование в тех регионах, которые мы считали самыми демократичными. Посмотрите, как проголосовали Москва и Петербург “, - подчеркнул он

Читай также: Порошенко распорядился начать выход Украины из СНГ

Глава правительства Литвы также добавил, что не стоит ждать изменения настроений в России после смены поколений.

“Мы раньше думали, что Кремль поддерживает старое поколение, придут молодые и все изменят. Но вы посмотрите на опрос, как голосовала молодежи, как голосовали россияне в возрасте 15-35 лет“, - сказал Сквернялис.

По словам премьер-министра, политика Запада по изменению позиции россиян была безрезультатной и будет таковой, пока не найдется других подходов.

Напомним, 12 апреля премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис посетил прифронтовую Авдеевку.

Поделись:
Теги: Россия, РФ, Кремль, Путин, россияне, Сквернялис
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Операторська    12.04.2018, 14:17
Оценка:  -1
Операторська
100% правий. Може якихось 0,5% думають інакше і проти путлера.
афедшвен    12.04.2018, 14:12
Оценка:  +3
афедшвен
Страна, которая вмешивалась в выборы США, вряд ли проводила у себя честные выборы, очень сложно верить в эти выборы, даже если очень сильно постараться.
Zeromanser    12.04.2018, 14:06
Оценка:  +1
Zeromanser
Я никогда не доверял и не стану доверять результатам голосования в РФ, по крайней мере, пока действует кремлевский режим.
Было бы слишком наивно верить в эти результаты.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь