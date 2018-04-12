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Более половины россиян не слышали о запуске Falcon Heavy

Комментариев: 1
В то же время 61% россиян считают свою страну "лидером в освоении космоса". Но 62% респондента заявили, что "впервые слышат" о запуске Falcon Heavy.
Запуск Falcon Heavy
Запуск Falcon Heavy
Кадр из видео

Почти две трети россиян ничего не знают о сверхтяжелой космической ракете Falcon Heavy, которую в феврале 2018 года запустила компания Илона Маска SpaceX. Об этом свидетельствуют данные опроса российского Левада-Центра, проведенного ко Дню космонавтики.

Так, 62% респондентов заявили, что "впервые слышат" о запуске Falcon Heavy. 25% опрошенных "что-то об этом слышали", 11% - "видели в новостях", и лишь 2% участников опроса наблюдали за запуском в прямой трансляции. Наибольшую осведомленность о событии продемонстрировали жители Москвы.

В то же время 61% россиян считают свою страну "лидером в освоении космоса".

Опрос был проведен в марте 2018 года среди 1 600 граждан РФ, статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщалось, Falcon Heavy стартовала 6 февраля и вывела в космос спорткар Маска Tesla, который спустя шесть часов был отправлен по отлетной траектории в направлении Главного пояса астероидов и орбиты Марса.

 

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Теги: космос, опрос, россияне, SpaceX, Tesla Motors, Falcon, Илон Маск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Лаптев    12.04.2018, 14:19
Оценка:  +1
Лаптев
Совок не біл лидером в освоении космоса, а умирающяя россия и подавно.
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