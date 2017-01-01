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ЕС на год продлил санкции против Ирана

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Санкции, введенные еще в 2011 году за нарушения прав человека в стране, продлены до 13 апреля 2019 года. Они касаются 82 физических лиц и одной организации.
Евросоюз продлил санкции против Ирана
Евросоюз продлил санкции против Ирана
gettyimages.com

Европейский союз продлил на год санкции против Ирана, введенные еще в 2011 году. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС. 

"12 апреля Совет ЕС продлил до 13 апреля 2019 года ограничительные меры в связи с серьезными нарушениями прав человека в Иране", - говорится в сообщении.

Санкции были введены из-за нарушений прав человека в стране. Они действуют в отношении 82 человек и одной организации. Всем фигурантам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы подлежат замораживанию, если будут обнаружены в европейских банках.

Кроме того, санкции предусматривают запрет на поставки в Иран оборудования, которое может быть использовано для "репрессий" внутри страны, а также для слежки за телекоммуникациями.

Напомним, ранее сегодня брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что ЕС планирует обсудить продление санкций против России на год вместо полугода.

США готовят новые санкции против России

 

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Теги: ЕС, Иран, санкции
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Источник: korrespondent.net

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