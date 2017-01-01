ЕС на год продлил санкции против Ирана

Санкции, введенные еще в 2011 году за нарушения прав человека в стране, продлены до 13 апреля 2019 года. Они касаются 82 физических лиц и одной организации.

Европейский союз продлил на год санкции против Ирана, введенные еще в 2011 году. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"12 апреля Совет ЕС продлил до 13 апреля 2019 года ограничительные меры в связи с серьезными нарушениями прав человека в Иране", - говорится в сообщении.

Санкции были введены из-за нарушений прав человека в стране. Они действуют в отношении 82 человек и одной организации. Всем фигурантам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы подлежат замораживанию, если будут обнаружены в европейских банках.

Кроме того, санкции предусматривают запрет на поставки в Иран оборудования, которое может быть использовано для "репрессий" внутри страны, а также для слежки за телекоммуникациями.

Напомним, ранее сегодня брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что ЕС планирует обсудить продление санкций против России на год вместо полугода.

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