Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Литва: Мы должны и дальше помогать Киеву летальным оружием

Комментариев: 0
Премьер-министр Литвы уверен в необходимости поставлять Украине оружие. Он посетил Донбасс, чтобы лично посмотреть регион, пострадавший от российской агрессии.
Саулюс Сквернялис
Саулюс Сквернялис
delfi.lt

Украине необходимо помогать летальным вооружением и в дальнейшем. Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на 11-м международном форуме по безопасности в Киеве в четверг, 12 апреля.

"Мы должны и дальше помогать Украине летальным оружием не для того, чтобы показать всему миру, что мы хотим поощрять войну. Нет, мы должны защищаться. Потому что предоставление летального оружия означает, что мы можем сохранить жизни снайперов, других военных, гражданских", - сказал он.

Сквернялис также отметил, что во время визита в Украину посетил и Донбасс, чтобы лично посмотреть регион, пострадавший от российской агрессии.

Напомним, литовские военные инструкторы с августа 2015 года помогают готовить украинских военных. Они не участвуют в боевых действиях и антитеррористических операциях в Украине.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, оружие, Литва, поставка оружия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь