"Иду на вы" из Твиттера. Эскалация на Ближнем Востоке

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке поляризует союзников Украины и подталкивает их занять более открытую и конструктивную позицию.

Когда агрессор показывает зубы в зоне ответственности США и НАТО, пространство для сантиментов сжимается, говорится в редакционном материале в №7 Журнала Корреспондент.

В среду, 11 апреля, в своем Твиттере президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал Российскую Федерацию за поддержку президента Сирии Башара Асада и предупредил Москву о предстоящем ответе Вашингтона на химическую атаку в сирийском городе Дума. Вот прямо так и пообещал, что ракеты «прилетят». После этого рубль рухнул до самой низкой за последние 16 месяцев отметки.

Впрочем, падать рубль и акции крупных российских корпораций начали раньше — после того как в пятницу, 6 апреля, США ввели санкции против ряда российских компаний и физических лиц. Да, это начал реализовываться тот самый санкционный список, что был опубликован министерством финансов США в январе 2018 года, и по поводу которого тогда прозвучало немало шуточек.

В конце дня 11 апреля рубль немного отыграл после падения — и то, только потому, что под влиянием ближневосточного кризиса нефть подросла до рекордных уровней, которых она не видела с 2014 года. Жару в огонь от сирийского кризиса добавило сообщение о том, что в небе над столицей Саудовской Аравии Эр-Риядом были сбиты два беспилотных аппарата, запущенных повстанцами из Йемена. Поистине, гибридная война шагает по планете.

Что из всего этого Украине? С точки зрения экономики — пока что ничего. Невзирая на падение рубля, гривна 11 апреля укрепилась. Нефть — это важно. И это плохо, что она дорожает. Находящийся под санкциями Олег Дерипаска и его компания Rusal потеряли несколько миллиардов капитализации. В Украине имеется Николаевский глиноземный завод — в 2017 году он выпустил и отправил в РФ почти 1,7 млн т глинозема, а осенью был продан швейцарской компании Glencore. Сама же швейцарская компания 11 апреля заявила, начала разрыв связей с Дерипаской, хотя еще недавно было заявлено об обмене акциями с Rusal.

Когда номер сдавался в печать

Газета The Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала Трампа предоставить больше доказательств предполагаемой химической атаки.

Эсминец с управляемыми ракетами ВМС США USS Дональд Кук находится в Средиземном море у берегов Сирии.

Российские тяжелые военные корабли покинули гавань в своей военно-морской базе в сирийском порту Тартус.

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«Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня»

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«Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации»

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, сказал 11 апреля, что Москва не является сторонником «твиттер-дипломатии»

«Одно дело — принять меры по этому действительно вопиющему вопросу о химической атаке. (Но) нам нужна какая-то стратегия, и я надеюсь, что над этим идет работа»

Мадлен Олбрайт, экс-госсекретарь США, — после заявления Трампа об ответных ударах

«…(любые удары) не будут нацелены на союзников [сирийского] режима или атаковать кого-либо еще, а скорее ударят по химическому потенциалу режима (Асада)»

Эммануэль Макрон, президент Франции — о возможном развитии событий на Ближнем Востоке