ОЗХО подтвердила выводы об отравлении Скрипалей

Выводы Британии подтверждены. Эксперты по химическому оружию, которые проводили расследование, отметили "высокую чистоту" вещества и почти полное отсутствие примесей.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в четверг, 12 апреля, обнародовала отчет, в котором подтвердила выводы Великобритании относительно идентификации токсического вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль.

Российский экс-разведчик, его дочь и английский полицейский были отравлены веществом Новичок, как ранее сообщала Великобритания.

"Результаты анализа биомедицинских образцов, проведенного лабораториями, аккредитованными ОЗХО, подтверждают выводы Великобритании об идентификации токсического химического агента, который использовался в Солсбери и от которого пострадали три человека", - говорится в документе.

В ОЗХО также отметили "высокую чистоту" вещества и почти полное отсутствие примесей.

"Название и структура идентифицированного токсичного вещества содержатся в полном объеме в секретном докладе секретариата ОЗХО, доступном для государств-участников", - говорится в сообщении.

Напомним, Великобритания пришла к выводу, что Россия причастна к отравлению Скрипалей и использовала для этих целей нервно-паралитическое вещество Новичок. РФ категорически отрицает свою причастность к инциденту.

Ранее сообщалось, что ОЗХО завершила расследование отравления Скрипалей.