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ОЗХО подтвердила выводы об отравлении Скрипалей

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Выводы Британии подтверждены. Эксперты по химическому оружию, которые проводили расследование, отметили "высокую чистоту" вещества и почти полное отсутствие примесей.
ОЗХО обнародовала выводы расследования по отравлению Скрипаля
ОЗХО обнародовала выводы расследования по отравлению Скрипаля
Getty Images

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в четверг, 12 апреля, обнародовала отчет, в котором подтвердила выводы Великобритании относительно идентификации токсического вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль.

Российский экс-разведчик, его дочь и английский полицейский были отравлены веществом Новичок, как ранее сообщала Великобритания.

"Результаты анализа биомедицинских образцов, проведенного лабораториями, аккредитованными ОЗХО, подтверждают выводы Великобритании об идентификации токсического химического агента, который использовался в Солсбери и от которого пострадали три человека", - говорится в документе.

В ОЗХО также отметили "высокую чистоту" вещества и почти полное отсутствие примесей.

"Название и структура идентифицированного токсичного вещества содержатся в полном объеме в секретном докладе секретариата ОЗХО, доступном для государств-участников", - говорится в сообщении.

Напомним, Великобритания пришла к выводу, что Россия причастна к отравлению Скрипалей и использовала для этих целей нервно-паралитическое вещество Новичок. РФ категорически отрицает свою причастность к инциденту.

Ранее сообщалось, что ОЗХО завершила расследование отравления Скрипалей.

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Теги: Россия, расследование, отравление, Великобритания, химическое оружие, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Бувший_східняк    12.04.2018, 15:55
Оценка:  0
Бувший_східняк
чисто рассианская без примеси других государств
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