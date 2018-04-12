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Химатака в Сирии: Франция и Германия назвали очевидной вину Асада

Комментариев: 1
Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что располагает достаточными доказательства вины режима Башара Асада за химические атаки в Сирии. С ним также согласилась канцлер Германии Ангела Меркель.
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон
Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что располагает достаточными доказательства вины режима Башара Асада за химические атаки в Сирии. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщает агентство AFP.

В связи с этим Макрон подчеркнул, что силовой ответ на это пойдет, когда будет решено, что "время пришло".

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель также согласилась с мнением французского лидера об ответственности сирийских правительственных сил за химические атаки против представителей оппозиции.

По ее словам, то, что Сирия, несмотря на заверения, так и не уничтожила свой химический арсенал, является "очевидным".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что военный ответ на применение в сирийском городе Дума химического оружия может произойти скоро или не так скоро.

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Теги: Франция, Сирия, Германия, Меркель, Башар Аль-Асад, химическое оружие, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Peyot    12.04.2018, 16:39
Оценка:  +1
Peyot
франция и германия как всегда сцут называть вещи своими именами. Асада без кремля уже давно был бы свергнут без особых потерть и уж точно без уничтожения крупных городов. Виноват именно кремль просто вам же свои бабки ближе к сердцу чем жизни десятков миллионов людей!!!
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