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Путин рассказал об испытаниях новой сверхракеты

Комментариев: 6
Разработка ракеты уже началась - на создание эскиза выделили 1,6 миллиарда рублей. С ее помощью РФ планирует отправлять корабли и станции к Луне, Марсу, Юпитеру.
Путин назвал сроки испытания сверхтяжелой ракеты
Путин назвал сроки испытания сверхтяжелой ракеты
Getty Images

Испытания новой российской сверхтяжелой ракеты планируется начать через десять лет. Такое заявление в четверг, 12 апреля, сделал Владимир Путин, пишут РИА Новости.

По его словам, для испытаний на космодроме Восточный необходимо создать специальный стартовый комплекс.

"Планируем и в ближайшее время начнем работу, для тяжелой ракеты уже действуем, теперь для сверхтяжелой нужно будет", - сказал Путин.

К слову, на создание эскиза ракеты выделено 1,6 миллиарда рублей, его планируют создать до конца октября 2019 года.

Ракета должна будет выводить более 80 тонн на низкую околоземную орбиту, а до Луны доставлять не менее 20 тонн. В проекте должны быть заложены возможности увеличения грузоподъемности до 140 и 27 тонн на соответствующие орбиты.

Планируется, что с помощью новой ракеты можно будет отправлять корабли и станции не только к Луне, но и к Марсу и Юпитеру, при этом перелет экспедиций к Луне должен длиться не дольше пяти суток.

Ранее Путин заявлял, что РФ примет на вооружение новые ядерные ракеты, которые могут обойти американскую противоракетную оборону. На это бурно отреагировали соцсети.

 

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Теги: Россия, Путин, ракета, Владимир Путин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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дикий_Ким    12.04.2018, 17:52
Оценка:  0
дикий_Ким
сразу в систему Арктура
anONE    12.04.2018, 17:24
Оценка:  +4
anONE
И так. Пьяные футбольные болельщики приедут обсыкать россию, а путин тем временем отправится на Юпитер, что бы не попасть под горячую струю. Будет отсиживаться на Юпитере.
Via_dolorosa    12.04.2018, 17:12
Оценка:  +6
Via_dolorosa
ещё одна Сев. Корр.; те правда уже на солнце побывали.
krolikoffnеt    12.04.2018, 17:05
Оценка:  +5
krolikoffnеt
Через десять лет россии уже не будет.
para-trooper    12.04.2018, 16:50
Оценка:  +8
para-trooper
"На создание эскиза выделили ..."
Возможно эксиз и за 1.6 миллиарда и будет хрен знает когда
AloneInNight    12.04.2018, 17:00
Оценка:  +7
AloneInNight
И о каких испытаниях речь, когда он только эскиз хочет?
Так же можно говорить и об испытаниях телепорта на Луну ))))
oOoAoOo    12.04.2018, 16:48
Оценка:  +10
oOoAoOo
Тошнотворное дерьмо
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