Британия созвала спецзаседание ОЗХО по отравлению Скрипаля
Великобритания призвала провести заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), на котором должны быть обсуждены дальнейшие шаги по делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении главы МИД Британии Бориса Джонсона, опубликованной на сайте Форин-офиса.
"Мы будем неустанно работать с нашими партнерами над тем, чтобы помочь положить конец такому гротескному использованию подобного оружия, и мы созываем сессию исполнительного совета ОЗХО в следующую среду (18 апреля), чтобы обсудить дальнейшие шаги. Кремль должен дать ответы", - говорится в сообщении.
По мнению Джонсона, Британия должна отстаивать порядок, основанный на правилах, который "удерживает нас всех в безопасности".
"Использование такого оружия никогда не может быть оправдано и должно быть закончено", - заявил он.
Также глава британского МИД в очередной раз сказал, что нет никаких сомнений в том, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля стоит Россия, у которой, по его словам, для этого есть "мотивы и необходимые средства".
Напомним, 12 апреля ОЗХО опубликовала отчет и подтвердила, что при отравлении Скрипаля и его дочери Юлии было использовано нервно-паралитическое вещество Новичок, однако организация не установила происхождение этого яда.
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