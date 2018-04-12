Дуров запретил адвокатам приходить на суд с Роскомнадзором

Основатель Telegram считает иск Роскомнадзора фарсом.

Адвокаты Павла Дурова не придут на суд с Роскомнадзором vedomosti.ru

Основатель Telegram Павел Дуров запретил своим адвокатам приходить на судебное заседание 13 апреля, на котором будут рассматривать иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. Об этом заявил руководитель правозащитной группы Агора Павел Чиков.

По словам Чикова, Дуров отозвал защиту для того, чтобы “не легитимировать откровенный фарс“, разыгравшийся вокруг мессенджера, своим присутствием.

Сообщение Павла Чикова t.me/pchikov

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Напомним, Ранее ФСБ потребовала у Павла Дурова ключи для дешифровки пользовательских сообщений в Telegram, однако Дуров отказался предоставлять их, заявив, что мессенджер будет отстаивать личное пространство пользователей.

Дурову дали 15 дней на то, чтобы изменить свое решение, однако по их прошествии данные для декодирования переписок все равно предоставлены не были. 6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram.

Представителями Роскомнадзора было заявлено ходатайство, чтобы в случае удовлетворения судом иска, решение суда было приведено в исполнение немедленно. Это значит, что уже 13 апреля мессенджер Telegram может прекратить работу на территории РФ.