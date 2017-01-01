В Китае родился ребенок через четыре года после гибели родителей

Эмбрион выносила суррогатная мать из Лаоса.

В Китае родился ребенок через четыре года после того, как его родители погибли в автокатастрофе.

Об этом сообщает BBC.

Незадолго до смертельного ДТП в 2013 году мужчина и женщина заморозили несколько эмбрионов - в надежде зачать ребенка с помощью искусственного оплодотворения.

Родители погибшей пары долго добивались в судах разрешения использовать эмбрионы. В декабре мальчика родила суррогатная мать из Лаоса.

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Сообщается, что во время автокатастрофы эмбрионы хранились в больнице китайского города Нанкин, замороженные при температуре минус 196 градусов в емкости с жидким азотом.

После длительных юридических разбирательств суд передал права на их использование четырем родителям погибшей пары. Согласно сообщениям СМИ, ранее не было подобных случаев того, чтобы родители унаследовали замороженные эмбрионы своих детей.

Эмбрионы можно было вывезти из больницы Нанкина только при условии, что их примет другая больница. Однако из-за юридической неясности вокруг эмбрионов в Китае было сложно найти еще одно медицинское учреждение, согласное принимать в этом участие. Кроме того, суррогатное материнство в Китае запрещено.

Родители погибшей пары решили воспользоваться услугами агентства суррогатного материнства в Лаосе, где это законно. В Лаосе эмбрионы подсадили в матку суррогатной матери, и в декабре 2017 года на свет появился мальчик, которого назвали Тяньтянь.

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Тяньтянь родился не в Лаосе, а в Китае, куда его суррогатная мать приехала по простой туристической визе. Поскольку ни одного из родителей мальчика не осталось в живых, всем четырем бабушкам и дедушкам ребенка пришлось сдавать анализ ДНК, чтобы доказать, что это их внук, и что оба его родителя были китайцами, а значит, и ребенок является китайским гражданином.

Напомним, в декабре 2017 года в Великобритании 25-летняя девушка Тина Гибсон родила ребенка из эмбриона, которого заморозили 24 года назад.