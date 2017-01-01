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После отчета ОЗХО Великобритания созывает Совбез ООН

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Результаты расследования, проведенного ОЗХО по отравлению Скрипалей в Солсбери, обсудят на новом заседании Совета безопасности ООН.
Великобритания созывает Совбез ООН
Великобритания созывает Совбез ООН

Британия инициирует новое заседание Совбеза ООН после обнародования доклада Организации по запрещению химического оружия относительно отравления в Солсбери. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщило постоянное представительство Великобритании при ООН.

"Великобритания созвала заседание СБ ООН в связи с докладом ОЗХО по Солсбери. Ожидаем, что оно состоится на следующей неделе", - говорится в сообщении в Twitter.

Также Великобритания созвала спецзаседание ОЗХО по отравлению Скрипаля.

Напомним, Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии об отравлении в Солсбери. Российский экс-разведчик, его дочь и английский полицейский были отравлены веществом Новичок, как ранее сообщала Великобритания, говорится в докладе.

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Теги: Россия, ООН, Великобритания, химическое оружие, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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