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В Барселоне грузовик въехал в толпу людей

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Сбив пешеходов, грузовой автомобиль на одной из улиц Барселоны врезался в дерево. В результате аварии пять пешеходов, водитель грузовика и мотоциклист получили легкие травмы.
Последствия аварии с грузовиком в Баварии
Последствия аварии с грузовиком в Баварии
twitter.com/JordiMoXI

В Барселоне грузовик наехал на пешеходов на улице, в результате чего пострадали, по меньшей мере, семь человек. Об этом сообщает издание EuropaPress.

Отмечено, что инцидент произошел в четверг, 12 апреля, около 17:00 по местному времени (16:00 по киевскому времени) на перекрестке улиц Араго и Ургеллом.

Как сообщается, у грузовика отказали тормоза.

"Сбив пешеходов, транспортное средство врезалось в дерево. Пять пешеходов, водитель грузовика и мотоциклист получили легкие травмы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Мюнстер грузовик въехал в толпу людей.

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Теги: ДТП, Испания, Барселона, Пешеходы, авария, толпа, грузовик
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Источник: korrespondent.net

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